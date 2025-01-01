खबर का असर: मंडी में सफाई व्यवस्था ठीक करने के निर्देश

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अध्यक्ष अनिल कुमार सैनी ने मंडी में किसानों के बीच पहुंचकर कृषि उपज की बोली का भी जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत कर मंडी में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को किसान भवन में मंडी के सभी व्यापारियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें खरीफ सीजन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी।मंडी में ये हैं समस्याएंमंडी चारों ओर से खुली होने के कारण दिनभर बेसहारा पशु यहां घूमते रहते हैं। इससे किसानों को अपनी फसल की निगरानी करनी पड़ती है। वहीं, मार्केट कमेटी में स्वीकृत चौकीदारों के चारों पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। सरकारी खरीद का सीजन नजदीक है, लेकिन मंडी में अभी तक व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई थीं। मंडी के बीचोंबीच बनी पेयजल की टंकी की टोटियां तक गायब थीं।इसके अलावा मंडी परिसर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। कचरा उठाने की व्यवस्था नियमित नहीं होने से दुर्गंध और गंदगी के कारण किसानों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।