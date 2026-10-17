Rewari News: जिलास्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में विजेता छात्राओं का सम्मान

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विद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार ने बताया कि स्कूल की चार टीमें जिला स्तर पर विजेता रही हैं। इनमें जूनियर वर्ग की समूह नृत्य टीम ने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। यह टीम अब राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी।इस अवसर पर प्राचार्य ने छात्राओं की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह सफलता मिली है। उन्होंने संगीत प्रवक्ता ब्रह्मा, हिंदी अध्यापक भारत कुमार और संस्कृत प्रवक्ता संयोगिता को छात्राओं की तैयारी में योगदान देने के लिए सम्मानित किया।कार्यक्रम में प्रवक्ता इंदुबाला, सरोज, बबली, पूनम, सुशीला, रेणु सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। सभी ने विजेता छात्राओं को बधाई देते हुए राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की।