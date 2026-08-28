Rewari News: तेज धूप से बढ़ी गर्मी, कल से मौसम में बदलाव की संभावना

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वीरवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई।मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। इस दौरान बीच-बीच में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है।वहीं, एक-दो स्थानों पर मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इससे दिन के समय गर्मी का असर बढ़ सकता है, लेकिन रात में मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रहने के आसार हैं।दिनांकअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान28 अगस्त35.5- -26.627 अगस्त36.5- -2426 अगस्त29- -26.225 अगस्त29.5- -25.224 अगस्त29.5- -25.223 अगस्त35.4- -2722 अगस्त35.5- -26.6