Rewari News: चलती स्कूटी से महिला के गले से सोने की चेन झपटी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 04 Sep 2026 11:54 PM IST
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धारूहेड़ा। सेक्टर-6 थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो युवकों ने चलती स्कूटी से महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। इस दौरान स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से महिला और उसकी सहेली गिरकर घायल हो गईं।
पुलिस को दी शिकायत में बेस्टेक पार्क व्यू निवासी प्रियंका कुमारी ने बताया कि 2 सितंबर को वह सहेली कल्पना के साथ स्कूटी से बेस्टेक की ओर लौट रही थीं। सुभाष चौक के पास बाइक सवार दो युवक पीछे से आए। आरोपियों ने प्रियंका के गले से सोने की चेन झपट ली। इससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों गिरकर घायल हो गईं।
पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-6 थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सेक्टर-6 थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच एसआई अनिश कुमार को सौंपी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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पुलिस को दी शिकायत में बेस्टेक पार्क व्यू निवासी प्रियंका कुमारी ने बताया कि 2 सितंबर को वह सहेली कल्पना के साथ स्कूटी से बेस्टेक की ओर लौट रही थीं। सुभाष चौक के पास बाइक सवार दो युवक पीछे से आए। आरोपियों ने प्रियंका के गले से सोने की चेन झपट ली। इससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और दोनों गिरकर घायल हो गईं।
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पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर-6 थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सेक्टर-6 थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच एसआई अनिश कुमार को सौंपी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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