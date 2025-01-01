फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Ganpati Bappa's immersion was celebrated with great fanfare.

Rewari News: धूमधाम से किया गणपति बप्पा का विसर्जन

Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Ganpati Bappa's immersion was celebrated with great fanfare.
गणपति बप्पा का विसर्जन करते लोग। स्रोत : स्थानीय नागरिक
रेवाड़ी। शहर के बावल रोड स्थित बिठवाना चौक पर गणपति उत्सव के तहत स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा का शुक्रवार को श्रद्धा और धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। इस अवसर पर 51 श्रद्धालुओं ने डीजे पर बज रहे भजनों पर झूमते हुए फूलों से सजी गणपति बप्पा की प्रतिमा के साथ शोभायात्रा निकाली।
विज्ञापन


शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु ‘गणपति बप्पा मोरया’ और ‘अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। श्रद्धालुओं ने भजनों पर नृत्य कर उत्सव की खुशी मनाई। शोभायात्रा में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
विज्ञापन


आयोजक डीके यादव ने बताया कि गणपति उत्सव के दौरान प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की। विसर्जन से पहले विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान गणेश को श्रद्धापूर्वक विदाई दी गई। इसके बाद शोभायात्रा गांव जाटुवास के विभिन्न मार्गों से होते हुए विसर्जन स्थल तक पहुंची। वहां विधि-विधान के साथ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से परिवार और क्षेत्र में सुख, शांति एवं समृद्धि की प्रार्थना की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस अवसर पर प्रदीप, राकेश शर्मा, हरिओम, रेखा, नवीन यादव, अनिता यादव, बिंदू शर्मा, तरुण, साहिल, कुलदीप, जय यादव, डॉ. संदीप यादव सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed