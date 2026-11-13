Rewari News: प्रो. रागी की टिप्पणी के खिलाफ सर्व समाज की सभा 16 को

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राजेंद्र सिंह ने कहा कि समाज की एकता और भाईचारे की माला को तोड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों के खिलाफ जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारों से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी है।सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि छोटी सोच रखने वाले तत्वों को सरकारी संरक्षण दिया जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी भी समाज या समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों पर सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर अपनी बात रखनी चाहिए।उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 16 नवंबर को दोपहर एक बजे मॉडल टाउन स्थित मेराकि रॉयल बैंक्वेट हॉल, रेवाड़ी में सर्व समाज की सभा बुलाई गई है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देने का आह्वान किया।