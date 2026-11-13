Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Extended support to the all-community gathering

Rewari News: प्रो. रागी की टिप्पणी के खिलाफ सर्व समाज की सभा 16 को

Fri, 13 Nov 2026 11:22 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 13 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Extended support to the all-community gathering
रेवाड़ी। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने प्रो. संगीत रागी की ओर से अहीर समाज पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में 16 नवंबर को आयोजित होने वाली सर्व समाज की सभा का समर्थन किया है। उन्होंने सामाजिक संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों और सर्व समाज की इस पहल का स्वागत करते हुए लोगों से सभा में भाग लेने की अपील की।
विज्ञापन

राजेंद्र सिंह ने कहा कि समाज की एकता और भाईचारे की माला को तोड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों के खिलाफ जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारों से ऊपर उठकर एकजुट होना जरूरी है।
विज्ञापन

सामाजिक सौहार्द और आपसी सम्मान बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि छोटी सोच रखने वाले तत्वों को सरकारी संरक्षण दिया जाना लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी भी समाज या समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों पर सामाजिक स्तर पर एकजुट होकर अपनी बात रखनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर 16 नवंबर को दोपहर एक बजे मॉडल टाउन स्थित मेराकि रॉयल बैंक्वेट हॉल, रेवाड़ी में सर्व समाज की सभा बुलाई गई है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होकर सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed