Rewari News: पीपीपी में पांच नई प्रक्रियाओं की जानकारी अब मोबाइल पर मिलेगी

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अब इन प्रक्रियाओं के तहत अनुरोध मिलने, स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने की जानकारी सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर भेजी जाएगी। नई व्यवस्था के बाद पीपीपी से जुड़ी कुल 12 प्रक्रियाओं के संबंध में नागरिकों को मोबाइल संदेश मिलेंगे।परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) के स्टेट कोऑर्डिनेटर (पब्लिक आउटरीच एवं मॉनिटरिंग) डॉ. सतीश खोला ने सेक्टर-1 स्थित कार्यालय में नागरिकों की जनसमस्याएं सुनते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह पहल की गई है। इसका उद्देश्य आवेदन की स्थिति और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी समय पर उपलब्ध करवाना है।नई व्यवस्था में जन्मतिथि के सत्यापन और संशोधन, हरियाणा के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन, दूसरे राज्य में माइग्रेशन, मृतक दर्ज व्यक्ति को दोबारा जीवित दर्ज करवाने और नाम में बदलाव की प्रक्रिया शामिल की गई है। इन सभी मामलों में अनुरोध प्राप्त होने के साथ स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना भी एसएमएस से दी जाएगी।डॉ. खोला ने बताया कि पहले से जारी व्यवस्था के साथ इन पांच प्रक्रियाओं को जोड़ने के बाद अब कुल 12 बिंदुओं पर नागरिकों को मोबाइल संदेश भेजे जा रहे हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को अपने परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्यों की स्थिति जानने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाना है। परिवार पहचान पत्र पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। डॉ. खोला ने नागरिकों से अपील की कि वे परिवार पहचान पत्र में अपना मोबाइल नंबर सही और अपडेट रखें, ताकि विभाग की ओर से भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण संदेश समय पर मिल सकें।