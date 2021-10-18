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फिशिंग फ्रॉड से सभी रहें सावधान : एसपी

Sat, 26 Sep 2026 12:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:42 AM IST
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Everyone should beware of phishing fraud: Everyone should beware of phishing fraud: SPSP
रेवाड़ी। साइबर अपराधी फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के जरिये लोगों को झांसे में लेकर बैंक खातों, सोशल मीडिया और पहचान से जुड़ी गोपनीय जानकारी चोरी कर रहे हैं। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि फिशिंग में ठग फर्जी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों को लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं।
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ये लिंक बैंक, सरकारी वेबसाइट या प्रतिष्ठित कंपनी की वेबसाइट जैसे दिखाई देते हैं। लिंक खोलकर यूजरनेम, पासवर्ड, ओटीपी या कार्ड संबंधी जानकारी दर्ज करते ही यह जानकारी ठगों तक पहुंच सकती है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत ठग खुद को बैंक अधिकारी, पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या रिश्तेदार बताकर लोगों का विश्वास जीतते हैं। इसके बाद डर या लालच देकर गोपनीय जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। संवाद
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