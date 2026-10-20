Rewari News: बिजली कर्मचारियों ने जलाए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और एचईआरसी चेयरमैन के पुतले, हड़ताल कल से

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता जेई विक्रम यादव और नवीन यादव ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार और एचईआरसी की मिलीभगत से बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के निजीकरण के प्रयासों का कर्मचारी, अधिकारी, किसान और युवा विरोध कर रहे हैं। वक्ताओं ने सरकार पर पूंजीपतियों के हित में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा।संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार सुबह 10 बजे सभी सब यूनिटों पर एचईआरसी के आदेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। इसके बाद 22, 23 और 24 अक्तूबर को पूर्ण हड़ताल की जाएगी। वक्ताओं ने कर्मचारियों से आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के हितों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त मोर्चा संघर्ष जारी रखेगा।प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार और एचईआरसी के फैसलों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान मनोज सैनी, सुदाम पाल, शमशेर यादव, धनराज, छत्र लाल, जय प्रकाश, फोआप सिंह जेई, जगबीर जेई, नरेश जेई, अमरजीत जेई, उमेश, अजित, योगेश और सुनील सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।