Rewari News: माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था के चुनाव 13 दिसंबर को

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16 नवंबर को सुबह 11 बजे सदस्यों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। मतदाता सूची पर 18 और 19 नवंबर को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनकी सुनवाई 20 से 23 नवंबर तक होगी। सदस्यों की अंतिम सूची 24 नवंबर को शाम साढ़े 4 बजे प्रकाशित की जाएगी।नामांकन पत्र 25 और 26 नवंबर को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। 26 नवंबर को शाम 4:15 से 5:15 बजे तक नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 27 नवंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव चिह्न 28 नवंबर को आवंटित होंगे और इसी दिन शाम साढ़े 4 बजे प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।मतदान 13 दिसंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। परिणाम शाम साढ़े 4 बजे के बाद घोषित किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी के अनुसार प्रत्याशी की आयु कम से कम 21 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होनी चाहिए।नामांकन शुल्क 100 रुपये और सिक्योरिटी फीस 1 हजार रुपये निर्धारित की गई है। प्रत्याशी को एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक के साथ स्वयं नामांकन दाखिल करना होगा। एक प्रत्याशी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकेगा।मतदान के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। वार्षिक नवीनीकरण फीस जमा नहीं कराने वाले सामान्य सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे।