Rewari News: अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें वाहन चालक

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि लिंक पर क्लिक करते ही लोगों को असली सरकारी पोर्टल जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते का विवरण, एटीएम और क्रेडिट कार्ड की जानकारी तथा ओटीपी हासिल करने का प्रयास किया जाता है। कई मामलों में फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर मोबाइल फोन तक पहुंच बनाने की कोशिश भी की जाती है।एसपी ने कहा कि ई-चालान के नाम पर आए किसी अनजान एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक न करें। चालान की जानकारी केवल आधिकारिक पोर्टल पर जांचें। किसी के साथ ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अनजान एपीके फाइल भी डाउनलोड न करें। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करवाएं।