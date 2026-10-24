Rewari News: डांडिया, गरबा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली और विशिष्ट अतिथि प्रीति मलिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत रामायण मंचन से हुई, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा।इसके बाद प्रोफेशनल गरबा डांस ग्रुप की प्रस्तुति पर सभागार में मौजूद लोग झूम उठे। डांडिया, मनोरंजक खेलों और लकी ड्रॉ ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया।डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि त्योहारों के दौरान ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन समृद्ध परंपराओं को जीवंत रखने के साथ समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। प्रीति मलिक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करते हैं।आयोजन में पंजाबी महिला मंच की सदस्याओं संगीता खुराना, अनु बहल, अनीता भयाना, सुमन चक्रवर्ती, पिंकी चांदना, सीमा चराया, खुशबू नरूला, रीना बाउंट्रा, अलका मलिक, रमनदीप, उषा सहगल और तमन्ना सहित अन्य पदाधिकारियों का योगदान रहा।