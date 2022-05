{"_id":"6271838cc86b1560aa1c060c","slug":"chit-fund-company-cheated-crores-on-the-pretext-of-doubling-the-money-in-rewari-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी: चिटफंड कंपनी ने प्लॉट और रुपये दोगुना कराने का झांसा देकर ठगे करोड़ों, आठ पर मामला दर्ज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 04 May 2022 01:03 AM IST