Rewari News: दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच

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आरोपी न गांव चिरहाड़ा निवासी आशीष और गांव आसलवास निवासी धर्मपाल उर्फ सतपाल व सौरव है। पुलिस वारदात में उनकी भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस पहले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तीन अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस वारदात से जुड़े घटनाक्रम और अन्य आरोपियों की भूमिका के संबंध में जानकारी जुटा रही है।गांव गोकलपुर के पास 21 अगस्त को गाड़ियों और बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने बाइक सवार तीन युवकों पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इस घटना में गांव माढ़ैया कलां निवासी जतिन और गांव निगानियावास निवासी हिमेश की मौत हो गई थी, जबकि गांव बुड़ाना निवासी यशपाल घायल हो गया था।आरोप है कि हमले के बाद जतिन और हिमेश को थार गाड़ी से भी कुचला गया था। बताया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुई कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, हिमेश के शरीर पर चोट के 18 और जतिन के शरीर पर चोट के 22 निशान मिले थे।