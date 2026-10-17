Rewari News: दौड़ में वरिष्ठ में अर्जुन और अधीनस्थ वर्ग में कारगिल सदन विजेता

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कुंड। गांव गोठड़ा अहीर स्थित सैनिक स्कूल में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में अर्जुन और अधीनस्थ वर्ग में कारगिल सदन ने ओवरऑल विजेता ट्रॉफी हासिल की।प्रतियोगिता में छात्र कैडेट्स के वरिष्ठ वर्ग (कक्षा 9 से 12) के लिए आठ किलोमीटर, कनिष्ठ वर्ग (कक्षा 7-8) के लिए पांच किलोमीटर और कनिष्ठतम वर्ग (कक्षा 6) के लिए तीन किलोमीटर की दौड़ रखी गई। छात्राओं के लिए इन वर्गों में पांच, तीन और 1.6 किलोमीटर की दौड़ आयोजित हुई। दौड़ का मार्ग कच्चे रास्तों और खेतों से होकर गुजरा।विद्यालय के प्राचार्य कैप्टन ब्रिज किशोर ने कनिष्ठ वर्ग की पांच किलोमीटर दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जय सिंह राठौड़, उप-प्राचार्या स्क्वाड्रन लीडर वंदना चौधरी और अन्य शिक्षक मौजूद रहे।वरिष्ठ छात्र वर्ग में कैडेट सिप्पू यादव प्रथम, आकाशदीप द्वितीय और प्रिंस तृतीय रहे। कनिष्ठ वर्ग में अनुज पहला, कनिष्क दूसरा और रवीशचंद्र ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठतम वर्ग में आयांश आनंद प्रथम, कुणाल द्वितीय और युवराज तृतीय रहे।छात्राओं के वरिष्ठ वर्ग में देवयानी प्रथम, रीतिका द्वितीय और लक्ष्मी ने तृतीय स्थान हासिल किया। कनिष्ठ वर्ग में भावना, दीप्ति और अमीषा तथा कनिष्ठतम वर्ग में शिखा, रिया और दीया पहले तीन स्थानों पर रहीं।संयुक्त परिणामों के आधार पर वरिष्ठ सदनों में अर्जन विजेता और सुब्रोतो उपविजेता रहा। अधीनस्थ वर्ग में कारगिल सदन ने रेजांगला सदन को हराकर ट्रॉफी जीती। प्राचार्य ने विजेता प्रतिभागियों को पदक और प्रमाणपत्र वितरित किए।प्राचार्य ब्रिज किशोर ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं कैडेट्स में शारीरिक और मानसिक मजबूती, नेतृत्व क्षमता, सहनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा विकसित करती हैं। उन्होंने कैडेट्स के प्रदर्शन की सराहना करते हुए आयोजन में सहयोग देने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई दी।