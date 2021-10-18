Rewari News: गांजा उपलब्ध कराने में एक और आरोपी गिरफ्तार

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एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 12 अगस्त को सीआईए कोसली को सूचना मिली थी कि गांव सीहा निवासी सुरज उर्फ सुरजी चांदावास रेलवे फ्लाईओवर के नीचे गांजा बेचने के लिए आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 342 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी सुरज उर्फ सुरजी ने पुलिस को बताया कि उसे गांजा गांव हरजीपुर निवासी योगेश ने उपलब्ध कराया था। सीआईए कोसली ने गांजा उपलब्ध कराने के मामले में गांव हरजीपुर निवासी योगेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

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कोसली। सीआईए कोसली ने गांजा उपलब्ध कराने के मामले में गांव हरजीपुर निवासी योगेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।