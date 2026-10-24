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Rewari News: अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किए गए अमित स्वामी

Sat, 24 Oct 2026 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:20 PM IST
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Amit Swami invited to an international conference
अमित स्वामी
रेवाड़ी। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक फेडरेशन के अंबेसडर एट लार्ज रेवाड़ी निवासी अमित स्वामी को अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में यूथ ओलंपिक गेम्स के दौरान 28 और 29 अक्तूबर को ओलंपिक शिक्षा, युवा, खेल एवं शांति विषय पर यह सम्मेलन आयोजित होगा।
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इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन शेख अंता दियोप विश्वविद्यालय, डकार और यूनेस्को चेयर स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट, पीस एंड ओलंपिक एजुकेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। अमित स्वामी को सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण यूनेस्को की ओर से प्रो. डॉ. मेरियन केम ने भेजा है।
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सम्मेलन में ओलंपिक शिक्षा, युवाओं की खेलों में भागीदारी, खेलों के माध्यम से शांति और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
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