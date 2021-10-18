Rewari News: एमएसपी से कम कीमत पर बाजरा खरीद का आरोप

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मंच ने मंडी में किसानों के लिए पेयजल, शौचालय और खान-पान जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही प्रदेश की अनाज मंडियों में खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए सिविल सोसायटी, कृषि एवं मार्केटिंग बोर्ड तथा विजिलेंस की संयुक्त टीम तैनात करने का सुझाव दिया। मंच की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी भेजा गया है। बैठक में महेश कौशिक, बीके राम सिंह, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, दयाराम आर्य, नंदलाल यादव और राजीव कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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रेवाड़ी। राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच ने मंडी में बाजरा की खरीद एमएसपी रेट पर न होने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने बताया कि मंडी में घोषित एमएसपी 2900 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर बाजरा की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को तय मूल्य पर ही खरीद करनी चाहिए।