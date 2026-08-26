Rewari News: अवैध रूप से शराब बेचने का आरोपी गिरफ्तार

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रेवाड़ी। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गांव ढालियावास निवासी प्रदीप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 48 पव्वे देसी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 24 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कालाका चौक से मेन रोड होते हुए पोसवाल चौक की तरफ एक प्लास्टिक के कट्टे में अवैध रूप से शराब डालकर बेचने के लिए जा रहा है। सूचना पर तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार करके आरोपी के कब्जे से 48 पव्वे देसी शराब बरामद की है। संवाद