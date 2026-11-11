Rewari News: मिशन बुनियाद के लिए आज से शुरू होगा जिलास्तरीय जागरूकता अभियान

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विभागीय योजना के अनुसार, सातवीं कक्षा में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आठवीं कक्षा के विद्यार्थी मिशन बुनियाद के लिए पात्र होंगे। स्कूल मुखियाओं को पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण करवाने के साथ ही उनकी परीक्षा में उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।अभियान के तहत अधिकृत विकल्प फाउंडेशन के सेंटर कोऑर्डिनेटर स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को दोनों योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके लिए आठवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को एकत्रित कर जागरूकता वीडियो दिखाए जाएंगे और स्कूलों में पोस्टर लगाए जाएंगे।साथ ही विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया में भी सहायता दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियाओं को पात्र विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड तैयार रखने और जागरूकता कार्यक्रम की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इन योजनाओं से जोड़कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना है।ये रहेंगी पंजीकरण और परीक्षा की तिथियांमिशन बुनियाद के लिए विद्यार्थियों का पंजीकरण 12 दिसंबर तक किया जाएगा। इसकी लेवल-1 परीक्षा 23 दिसंबर को आयोजित होगी, जबकि विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र 14 दिसंबर से उपलब्ध होंगे। रेवाड़ी जिले में जागरूकता अभियान के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 1.75 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।जिला स्तर पर सम्मानित होंगे मेधावी विद्यार्थीजिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रत्येक स्कूल से आठवीं और दसवीं कक्षा के दो-दो टॉपर, उनके अभिभावक, एक शिक्षक और स्कूल प्रबंधन समिति के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। पिछले वर्ष मिशन बुनियाद में दो या इससे अधिक विद्यार्थियों का चयन कराने वाले स्कूलों के प्राचार्यों को भी सम्मानित किया जाएगा।वर्जन:मिशन बुनियाद के तहत विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है।-रेनू शर्मा, जिला विज्ञान विशेषज्ञ