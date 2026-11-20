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केंद्र की मुख्य संचालिका बीके अंजना बहन ने बताया कि योग से ही हम आंतरिक मन पर नियंत्रण कर सकते हैं और ध्यान को एकाग्र करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योग करने से व्यक्ति मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहता है और जीवन से आलस्य समाप्त होता है। इसलिए हमें सुबह व शाम कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य निकालना चाहिए और योग व ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। शिविर के समापन पर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। संवाद

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पानीपत। ब्रह्माकुमारी के सेक्टर-25 स्थित सेवा केंद्र में वीरवार को योग और ध्यान शिविर लगाया गया। इसमें आस-पास के सैंकड़ों योग साधकों ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। शिविर में ब्रह्माकुमारी भाई-बहनों ने सभी को योग और ध्यान का अभ्यास कराया और उन्हें जीवन में योग व ध्यान का महत्व बताया।