Panipat News: खेल महाकुंभ की शूटिंग प्रतियोगिता में एक्स 10 अकादमी का दबदबा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:08 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:08 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। खेल महाकुंभ के तहत एक्स 10 शूटिंग अकादमी में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। राइफल, पिस्टल और मिक्स्ड टीम वर्ग में निशानेबाजों ने प्रदर्शन किया। सभी स्कोर जूनियर शूटिंग कोच सुमित रमन ने जांचे।
प्रतियोगिता के परिणाम
राइफल मेन: तरुण जागलान प्रथम, यशदीप द्वितीय, कनिष्क गुप्ता तृतीय।
राइफल वूमेन: सीरत प्रथम, रूहानी द्वितीय, तान्या सैनी तृतीय।
पिस्टल मेन: रसिक त्यागी प्रथम, राहुल सैनी द्वितीय, निशांत तृतीय।
पिस्टल वूमेन: अनुराधा देवी प्रथम, दृष्टि सांगवान द्वितीय, दीक्षा जागलान तृतीय।
मिक्स्ड टीम: खुशी गहलोत और दीपांशु कादियान प्रथम, दीक्षा जागलान और हिमांशु द्वितीय, त्विषा कादियान और राहुल सैनी तृतीय रहे।
मिक्स्ड टीम वर्ग में एक्स 10 अकादमी के खिलाड़ियों ने तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया।
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पानीपत। खेल महाकुंभ के तहत एक्स 10 शूटिंग अकादमी में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। राइफल, पिस्टल और मिक्स्ड टीम वर्ग में निशानेबाजों ने प्रदर्शन किया। सभी स्कोर जूनियर शूटिंग कोच सुमित रमन ने जांचे।
प्रतियोगिता के परिणाम
राइफल मेन: तरुण जागलान प्रथम, यशदीप द्वितीय, कनिष्क गुप्ता तृतीय।
राइफल वूमेन: सीरत प्रथम, रूहानी द्वितीय, तान्या सैनी तृतीय।
पिस्टल मेन: रसिक त्यागी प्रथम, राहुल सैनी द्वितीय, निशांत तृतीय।
पिस्टल वूमेन: अनुराधा देवी प्रथम, दृष्टि सांगवान द्वितीय, दीक्षा जागलान तृतीय।
मिक्स्ड टीम: खुशी गहलोत और दीपांशु कादियान प्रथम, दीक्षा जागलान और हिमांशु द्वितीय, त्विषा कादियान और राहुल सैनी तृतीय रहे।
मिक्स्ड टीम वर्ग में एक्स 10 अकादमी के खिलाड़ियों ने तीनों पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया।