फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   The message of the triumph of righteousness resonated at the Ramlila.

Panipat News: रामलीला में गूंजा धर्म की विजय का संदेश

Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:10 AM IST
विज्ञापन
The message of the triumph of righteousness resonated at the Ramlila.
श्री सायंकालीन रामलीला लैय्या सभा द्वारा मंचन में शबरी राम मिलन करते। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। शहर की विभिन्न रामलीला समितियों ने वीरवार को भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का जीवंत मंचन किया। इस दौरान राम की मर्यादा, त्याग और धर्म की विजय के संदेश गूंजे।
राम वनवास, शबरी मिलन, कबंध वध, राम-सुग्रीव मैत्री, बाली वध और शूर्पणखा की नाक काटने की लीलाओं को देखने के लिए पंडालों में भीड़ उमड़ी। कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को भावविभोर किया।
विज्ञापन

राम वनवास के मंचन ने नम कीं आंखें : श्री सनातन धर्म रामलीला सभा, मॉडल टाउन में राम वनवास का मार्मिक मंचन किया गया। राजा दशरथ के पुत्र वियोग को नरेश शर्मा ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अभिनय से दर्शक भावुक हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

राम की भूमिका में बलजीत चौहान, सीता के रूप में आकाश खुराना, मंथरा के रूप में पप्पू नारंग और कैकेयी की भूमिका में विशाल खुराना ने अभिनय किया। सभा प्रधान तरुण गांधी ने कहा कि यह प्रसंग वचन पालन, पितृभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की सीख देता है।
शूर्पणखा की नाक काटने की लीला पर बजीं तालियां : जय भारत ड्रामेटिक क्लब, अशोक नगर में शूर्पणखा की नाक काटने का मंचन किया गया। पंचवटी में राम और लक्ष्मण के विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर नाराज हुई शूर्पणखा नाक लक्ष्मण ने काट दी। शूर्पणखा की भूमिका पंडित सोनू शर्मा, राम की जेपी धीमान, लक्ष्मण की देवेंद्र खन्ना, सीता की कमल भल्ला और रावण की भूमिका आकाश ने निभाई।


बाली का वध कर सुग्रीव को सौंपा राजपाट
श्री सायंकालीन रामलीला लैय्या सभा ने मतंग आश्रम में राम-शबरी मिलन का दृश्य प्रस्तुत किया। शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए और सीता की खोज का मार्ग बताया। आगे राम ने कबंध का वध किया और हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की शक्ति का विश्वास दिलाने के बाद राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राजपाट वापस दिलाया और अंगद को युवराज घोषित किया। कार्यक्रम में सनातन धर्म संगठन के अध्यक्ष कृष्ण रेवड़ी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास महाराज और महामंत्री युधिष्ठिर शर्मा ने राम दरबार की आरती की।

श्री सायंकालीन रामलीला लैय्या सभा द्वारा मंचन में शबरी राम मिलन करते। संवाद

श्री सायंकालीन रामलीला लैय्या सभा द्वारा मंचन में शबरी राम मिलन करते। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed