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Panipat News: शिक्षा मंत्री के जनता दरबार में पहुंचीं 68 शिकायतें, 2500 को मिला रुका वेतन

Fri, 16 Oct 2026 03:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:16 AM IST
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complaints
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने वीरवार को एल्डिको स्थित अपने आवास कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 68 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें लगभग 20 व्यक्तिगत थीं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
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जनता दरबार में समग्र शिक्षा एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात की। राज्य प्रधान डॉ. सुरजीत सिंह मलिक और जिला प्रधान सुशील सैनी के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि समग्र शिक्षा के करीब 2500 कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला था। पिछले सप्ताह मंत्री के समक्ष मामला उठाने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद कर्मचारियों को बकाया वेतन मिल गया।
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प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने परिषद के कर्मचारियों के लिए अलग बजट मद भी खोल दी है, जिससे भविष्य में वेतन संबंधी अड़चनें दूर होने की उम्मीद है। इस अवसर पर विनोद शर्मा, सुनील मोर, अमित दलाल, बलराज, सुनील और राजेश मौजूद रहे।
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