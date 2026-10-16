Panipat News: शिक्षा मंत्री के जनता दरबार में पहुंचीं 68 शिकायतें, 2500 को मिला रुका वेतन

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जनता दरबार में समग्र शिक्षा एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात की। राज्य प्रधान डॉ. सुरजीत सिंह मलिक और जिला प्रधान सुशील सैनी के नेतृत्व में पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि समग्र शिक्षा के करीब 2500 कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला था। पिछले सप्ताह मंत्री के समक्ष मामला उठाने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद कर्मचारियों को बकाया वेतन मिल गया।प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने परिषद के कर्मचारियों के लिए अलग बजट मद भी खोल दी है, जिससे भविष्य में वेतन संबंधी अड़चनें दूर होने की उम्मीद है। इस अवसर पर विनोद शर्मा, सुनील मोर, अमित दलाल, बलराज, सुनील और राजेश मौजूद रहे।