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Panipat News: चार साल की बच्ची के साथ लापता हुई महिला

Sat, 24 Oct 2026 06:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 06:37 PM IST
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Woman goes missing along with four-year-old girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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सनौली। थाना सदर पुलिस टीम चार साल की बच्ची सलोनी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई 27 वर्षीय महिला पूजा की तलाश में यमुना नदी से सटे क्षेत्रों में पहुंची।

बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव पौड़ निवासी इंद्र पासवान ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह हाल में गांजबड़ गांव में खोतपुरा रोड पर किराये पर रहता है। उनकी पत्नी पूजा 13 सितंबर को अपनी चार साल की बेटी सलोनी के साथ अचानक घर से लापता हो गई। उन्होंने अपने स्तर पर उनको तलाया कर लिया है। थाना सदर पुलिस के प्रभारी गुलशन ने बताया कि दोनों की तलाश में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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