Panipat News: जिला नागरिक अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप-शिमला गुजरान गांव निवासी नफीसा को इलाज के लिए कराया था दाखिलमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में सोमवार रात को शिमला गुजरान की करीब महिला नफीसा (50) की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने उनको इमरजेंसी में भर्ती करने से इन्कार कर दिया। समय पर सही से उपचार न मिलने के कारण उनकी जान गई है। परिजनों व ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया।शिमला गुजरान के आजाद सिंह और कर्मबीर ने बताया कि उनकी पड़ोस की महिला नफीसा की सोमवार रात को अचानक खून की उल्टी होने लगी थी। वे उन्हें रात करीब 10 बजे जिला नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी लेकर आए। चिकित्सकों ने उनको इंजेक्शन और दवा दी। उन्होंने महिला को दाखिल करने से मना कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों ने मंगलवार को छुट्टी होने के चलते अगले दिन आने की बात कही। वे मजबूरी में नफीसा को लेकर वापस चल पड़े।उनके अस्पताल से बाहर निकलते ही नफीसा की तबीयत फिर से बिगड़ गई। वे उसे अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचे तो उसने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर इमरजेंसी आए। उन्होंने आरोप लगाया कि चिकित्सकों ने महिला की जांच तक नहीं की। वे चिकित्सकों को आवाज लगाते रहे।परिजनों ने बताया कि चिकित्सक समय रहते उनका इलाज करते तो उनकी जान बच जाती। थाना शहर पुलिस के प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि पुलिस के पास अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। इसमें कोई शिकायत आती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।