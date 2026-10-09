Panipat News: अर्जुन का मोह भंग हुआ तो उठाया गांडीव

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कथावाचक ने बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब अर्जुन अपने ही परिजनों और गुरुजनों को सामने देखकर असमंजस में पड़ गए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया कि मनुष्य का अधिकार केवल निष्काम कर्म करने पर है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। आत्मा अमर है, जो न शस्त्रों से कटती है और न ही अग्नि में जलती हैमृत्यु केवल नश्वर शरीर की होती है।स्वामी ने कहा कि जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुख को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ धर्म है। कथा में चुलकाना धाम की पौराणिक महत्ता का भी बखान किया गया। यहां वीर बर्बरीक ने श्रीकृष्ण के आशीर्वाद से महाभारत युद्ध देखा था। कथा के दौरान भजन गायक कौशल राणा गुरुग्राम और पूजा आनंद दिल्ली ने भजनों के जरिए चुलकाना नरेश का गुणगान किया। इन पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूम उठे। संवाद