फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Violent clash between two groups over a dispute regarding a soda; hotel vandalized, followed by an attack inside a private home.

Panipat News: सोडा लेने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, होटल में तोड़फोड़ के बाद घर में घुसकर हमला

Sun, 01 Nov 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
Violent clash between two groups over a dispute regarding a soda; hotel vandalized, followed by an attack inside a private home.
लाल बत्ती चौक स्थित नागपाल चिकन कॉर्नर पर शुरू हुआ विवाद पहुंचा घर तक, चाकू और गंडासी से हमले में कई घायल; दोनों पक्षों की क्रॉस एफआईआर
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर

पानीपत। शहर के लाल बत्ती चौक के पास स्थित नागपाल चिकन कॉर्नर पर सोडा लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। पहले होटल में कहासुनी के बाद मारपीट और तोड़फोड़ हुई। इसके बाद अगले दिन दूसरे पक्ष के घर में घुसकर तेजधार हथियारों से हमला करने का आरोप लगा है। दोनों घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है।
शहर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटेल नगर निवासी प्रिंस नागपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 अक्तूबर की रात करीब 11:45 बजे वह अपने चाचा हरीश नागपाल के होटल पर मौजूद था। इसी दौरान मिट्कू, काका, संजू और साबिर सोडा लेने पहुंचे।
विज्ञापन

आरोप है कि उन्होंने होटल के कर्मचारी मिश्रीलाल के साथ अभद्रता और हाथापाई की तथा उसके सिर पर वार कर दिया। इससे वह घायल हो गया। फिर दुकान के बाहर रखे काउंटर का शीशा और फ्रिज भी तोड़ दिया। आरोपियों ने उनके ताऊ जसवंत नागपाल के साथ भी मारपीट की। इसके बाद 10-15 अन्य युवकों को बुलाकर चाकू और लट्ठ से हमला कर दिया। प्रिंस के अनुसार, हमले में उसके हाथ की हड्डी टूट गई, जबकि कर्मचारी मिश्रीलाल के सिर में चोट आई।
विज्ञापन
विज्ञापन


रंजिश में मकान में घुसकर गंडासी से हमला

दूसरे पक्ष के बतरा कॉलोनी निवासी साबिर ने शिकायत में बताया कि 30 अक्तूबर की रात वह अपने साथियों के साथ गीता कॉलोनी में गोलू के मकान पर मौजूद था। आरोप है कि होटल पर हुए विवाद की रंजिश में हरीश नागपाल, गौरव नागपाल, शिवम, बिट्टू नागपाल, शिवी और अन्य लोग मकान में घुस आए और हमला कर दिया।
साबिर के सिर पर तेजधार हथियार से वार किया गया, जबकि हाथ पर गंडासी मारी गई। गंभीर हालत में उसे जिला नागरिक अस्पताल से कल्पना चावला अस्पताल करनाल और फिर रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। उसके साथी गगन का असंध रोड स्थित संकल्प अस्पताल में उपचार चल रहा है।


थाना शहर प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें मिली हैं। इनके आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed