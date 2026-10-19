Panipat News: मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने बुजुर्ग की जेब से निकाले 20 हजार रुपये

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अब्दुल मजीद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी जान-पहचान गांव आट्टा निवासी इकबाल से है। उसने उनसे 20 हजार रुपये उधार लिए थे। इन रुपयों को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी पेंशन और अन्य साधनों से पैसे जोड़कर रखे थे। वे ये 20 हजार रुपये अपनी कमीज की निचली जेब में रखकर पैदल ही इकबाल की दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। इस पर दो युवक सवार थे। युवकों ने बाइक रोककर उन्हें पीछे बैठा लिया। महज 300 मीटर आगे जाने पर उन्हें उतरने के लिए कहा तो युवकों ने बाइक रोक दी। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, युवकों ने अचानक तेजी से बाइक आगे बढ़ा दी। इससे वह सड़क पर नीचे गिर गए।इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी जेब देखी तो 20 हजार रुपये गायब थे। जबकि उनकी कमीज की ऊपरी जेब में रखे 2,700 रुपये और मोबाइल फोन सुरक्षित बच गए। उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को पूरी वारदात की सूचना दी। समालखा थाना पुलिस के प्रभारी महिपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी है। संवाद