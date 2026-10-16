Panipat News: 184 शिक्षकों को भाषा शिक्षण की नवाचारी विधियों का प्रशिक्षण

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प्रशिक्षण के दौरान हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत के शिक्षण को रुचिकर बनाने, नवाचारी विधियां अपनाने और विद्यार्थियों के बहुभाषीय कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया। एसीपी कुलभूषण जैन ने प्रशिक्षण सत्रों में कराई गई गतिविधियों की जानकारी दी।समापन समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू और जिला परियोजना समन्वयक मनीष कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षकों को प्रशिक्षण में सीखी गई विधियों को विद्यालयों में लागू करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास जरूरी है। संवाद