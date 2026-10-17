Panipat News: राज्यस्तरीय विज्ञान सेमिनार में सुनील वत्स ने हासिल किया बेस्ट फाइव में स्थान

विज्ञापन



13

सनौली। गुरुग्राम में आयोजित राज्यस्तरीय विज्ञान सेमिनार में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बापौली के भौतिकी प्रवक्ता सुनील वत्स ने प्रदेश के 22 जिलों के 44 प्रतिभागियों के बीच बेस्ट फाइव में स्थान हासिल किया। सेमिनार का विषय स्टेम फॉर क्लाइमेट एक्शन रहा, जिसमें विज्ञान और तकनीक के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के समाधान पर चर्चा हुई। उपलब्धि पर विद्यालय की प्रधानाचार्या बिंदिया और स्टाफ ने सुनील वत्स को सम्मानित किया। प्रधानाचार्या ने इसे विद्यालय और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। सुनील वत्स ने सफलता का श्रेय प्रधानाचार्या और सहकर्मियों के सहयोग को दिया।