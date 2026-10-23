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Panipat News: पानीपत-अंबाला रेल लाइन पर तीन लोगों की मौत

Fri, 23 Oct 2026 09:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:49 PM IST
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Three people die on the Panipat-Ambala rail line
पानीपत। पानीपत-अंबाला रेल लाइन पर शुक्रवार को अलग-अलग हादसों में ट्रेन की चपेट में आने और ट्रेन से गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बुजुर्ग और करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति शामिल है। जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि पहला हादसा गंदा नाला क्षेत्र में हुआ, जहां करीब 55 वर्षीय बुजुर्ग मालवा एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। दूसरा हादसा असंध पुल के पास हुआ, जहां शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से करीब 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। तीसरा हादसा देवी लाल पार्क के पास हुआ, जहां ट्रेन से गिरने के कारण करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। तीनों शवों को शवगृह में रखवाया गया है। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है।
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