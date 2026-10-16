फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   The message of 'Yuva Sathi' reaches Quantum University; Usha Saini delivers a lecture.

Panipat News: क्वांटम यूनिवर्सिटी तक पहुंची युवा साथी की गूंज, उषा सैनी ने दिया व्याख्यान

Fri, 16 Oct 2026 08:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:25 PM IST
विज्ञापन
The message of 'Yuva Sathi' reaches Quantum University; Usha Saini delivers a lecture.
उत्तराखंड की क्वांटम यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देती आरंभ फाउंडेशन की संस्थापक उषा सैनी। स्वयं
पानीपत। युवाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने की पहल ‘युवा साथी’ उत्तराखंड तक पहुंच गई है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शिक्षाविद्, काउंसलर एवं समाजसेवी उषा सैनी को रुड़की स्थित क्वांटम यूनिवर्सिटी में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आत्म-जागरूकता का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। सकारात्मक सोच और चुनौतियों का आत्मविश्वास से सामना करने की क्षमता उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। उषा सैनी ने बताया कि ‘युवा साथी’ का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को समझना, उनकी बात सुनना और उचित मार्गदर्शन देना है। शैक्षणिक संस्थानों में संवाद और काउंसलिंग के माध्यम से यह पहल युवाओं को अपनी क्षमताएं पहचानने और जीवन में सही दिशा चुनने के लिए प्रेरित कर रही है।
विज्ञापन

26
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed