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Panipat News: छात्राओं ने सजाए दीपक, मोमबत्ती, थाली व कलश

Thu, 05 Nov 2026 07:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:04 PM IST
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The female students decorated lamps, candles, plates, and kalash
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग की कक्षा तृतीय से पंचम की छात्राओं ने दिवाली पर्व धूमधाम से मनाया। उन्होंने आकर्षक व सुंदर दीपक, मोमबत्ती, थाली व कलश आदि बनाकर सजाए जिनकी सभी ने प्रशंसा की। सभी वस्तुओं की रचना व सजावट इस प्रकार की गई जिससे वे सुंदर दिखें व कम से कम कीमत का सामान उपयोग हो। इस अवसर पर बच्चों को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और पटाखों को ना कहने का संदेश दिया।


प्रधानाचार्या मीनाक्षी अरोड़ा ने बच्चों की बनाई कलाकृतियों की सराहना करते हुए कहा कि त्योहार आपसी सौहार्द बढ़ाते हैं। उपप्रधानाचार्या अनुभा गुप्ता ने कहा कि दिखावे पर अधिक खर्च करने की बजाए हमें जरूरत का सामान खरीदना चाहिए व जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए।
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जूनियर विंग इंचार्ज रीनू गोयल ने कहा कि त्योहार मनाते समय हमें अपनी सभ्यता व संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए।
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