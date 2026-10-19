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Panipat News: बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में दशहरा उत्सव मनाया, पुतले जलाए

Mon, 19 Oct 2026 05:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:26 PM IST
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Dussehra festival celebrated at Bal Vikas Progressive School; effigies burnt
बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में रामलीला की प्रस्तुति देते बच्चे। स्रोत : स्कूल
थर्मल। बाल विकास प्रोग्रेसिव विद्यालय में सोमवार को नवरात्र और दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चेयरपर्सन वसुंधरा नाथ और सलाहकार रविंद्र सोढ़ी मुख्यातिथि रहे। विद्यार्थियों ने भजन, रामायण पर आधारित लघुनाटिका, नृत्य और डांडिया प्रस्तुतियों से सत्य की विजय का संदेश दिया। अतिथियों ने भी गरबा खेला। समारोह में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। चेयरपर्सन वसुंधरा नाथ ने विद्यार्थियों को सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। प्रधानाचार्या अनुपमा शाह ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना की।
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