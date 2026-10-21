Panipat News: दशहरे की रात सड़क हादसों में चार दुर्घटनाओं में छह लोग घायल

पानीपत। दशहरे की रात पानीपत शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चार सड़क हादसों छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल दाखिल कराया गया। करनाल संतोष और पिंकी स्कूटी पर सवार होकर पानीपत आई थी। वे स्कूटी को तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दी। इसमें संतोष का पैर और पिंकी का हाथ टूट गया। उकनो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।दूसरा हादसे में बाबरपुर निवासी टेंपो चालक पवन घायल हो गया। उनको घरौंडा जाते समय एक कार चालक ने टक्कर मार दी। तीसरी घटना में कुटानी निवासी प्रवीण घायल हो गए। प्रवीण हनुमान सभा में बाइक लेकर लौट रहा था। उनको पीजीआई रेफर किया गया। चौथा हादसा बिंझौल मोड़ पर शराब ठेके के सामने हुआ। दो बाइकों की भिड़ंत में डाहर निवासी रवि और महराना निवासी सुमित गंभीर रूप से घायल हो गए। मॉडल टाउन थाना के प्रभारी जगमिंद्र ने बताया कि दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।