Panipat News: एसडी कॉलेज ने रत्नावली में आठ पुरस्कार जीतकर बढ़ाया जिले का गौरव

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तीन विधाओं में प्रथम स्थान, सांग और हरियाणवी कविता में द्वितीय तथा तीन नृत्य विधाओं में तृतीय स्थान हासिल कियासंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। एसडी पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय राज्यस्तरीय रत्नावली महोत्सव में आठ पुरस्कार जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं पर आधारित महोत्सव में विद्यार्थियों ने विभिन्न विधाओं में शानदार प्रदर्शन किया।विद्यार्थियों ने रिचुअल्स प्रतियोगिता, हरियाणवी स्किट और स्किट में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का खिताब हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सांग और हरियाणवी कविता में द्वितीय स्थान मिला। वहीं, रसिया नृत्य, हरियाणवी पुरुष एकल नृत्य और हरियाणवी महिला एकल नृत्य में तृतीय स्थान हासिल किया।कॉलेज प्रधान दिनेश गोयल ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और प्राध्यापकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। रत्नावली जैसे आयोजन युवाओं को लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।प्राचार्य डॉ. अनुपम अरोड़ा ने कहा कि कॉलेज शिक्षा के साथ विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रतिभा निखारने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रयासरत है। यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित करेगी।9, 110