Panipat News: दुर्गाष्टमी पर सोमवार को सुबह 10 बजे खुलेंगे विद्यालय

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। दुर्गाष्टमी पर सोमवार को जिले के राजकीय स्कूलों के समय में बदलाव रहेगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एकल पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्कूल का समय समान रहेगा। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की जानकारी सभी विद्यालयों तक पहुंचाने को कहा है।निर्देशों के अनुसार दोहरी पाली में संचालित होने वाले राजकीय विद्यालयों में पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12:30 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह शिफ्ट सामान्य दिनों की तरह निर्धारित समय पर संचालित होगी। स्कूल मुखियाओं को निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को समय परिवर्तन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो।जिले के सभी संबंधित स्कूलों तक पहुंचेंगे निर्देशशिक्षा निदेशालय ने समय परिवर्तन संबंधी पत्र जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। इसके माध्यम से सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देशों की जानकारी देने को कहा गया है। स्कूलों में समय परिवर्तन का उद्देश्य दुर्गाष्टमी के अवसर पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना है।