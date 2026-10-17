फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Schools will open at 10 AM on Monday, on the occasion of Durgashtami.

Panipat News: दुर्गाष्टमी पर सोमवार को सुबह 10 बजे खुलेंगे विद्यालय

Sat, 17 Oct 2026 07:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:51 PM IST
विज्ञापन
Schools will open at 10 AM on Monday, on the occasion of Durgashtami.
-एकल पाली के स्कूल दोपहर 2:30 बजे तक चलेंगे, दोहरी पाली के विद्यालयों में पहली शिफ्ट का समय भी बदला
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। दुर्गाष्टमी पर सोमवार को जिले के राजकीय स्कूलों के समय में बदलाव रहेगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एकल पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्कूल का समय समान रहेगा। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों की जानकारी सभी विद्यालयों तक पहुंचाने को कहा है।
निर्देशों के अनुसार दोहरी पाली में संचालित होने वाले राजकीय विद्यालयों में पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12:30 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह शिफ्ट सामान्य दिनों की तरह निर्धारित समय पर संचालित होगी। स्कूल मुखियाओं को निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षकों को समय परिवर्तन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विज्ञापन


जिले के सभी संबंधित स्कूलों तक पहुंचेंगे निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने समय परिवर्तन संबंधी पत्र जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। इसके माध्यम से सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देशों की जानकारी देने को कहा गया है। स्कूलों में समय परिवर्तन का उद्देश्य दुर्गाष्टमी के अवसर पर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed