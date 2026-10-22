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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Reyansh won a silver medal and Vibhu won a bronze medal at the district-level roller skating championship.

Panipat News: जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रेयांश ने रजत व विभु ने जीता कांस्य पदक

Thu, 22 Oct 2026 05:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 05:00 PM IST
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Reyansh won a silver medal and Vibhu won a bronze medal at the district-level roller skating championship.
प्रतियोगिता में विजेता ​खिलाड़ियों को सम्मानित करते आयोजक। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। एसडी विद्या मंदिर हुडा के दो खिलाड़ियों ने रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 17 से 18 अक्तूबर को रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की पांचवी कक्षा के छात्र रेयांश ने अपनी रफ्तार और बेहतरीन संतुलन से रजत पदक हासिल किया। वहीं कक्षा छठी के छात्र विभु ने अपनी फुर्ती और आत्मविश्वास के बल पर कांस्य पदक जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया है।

दोनों खिलाड़ियों की इस सफलता पर स्कूल की प्रधानाचार्या डॉ.अनु गुप्ता ने उन्हें बधाई दी और कहा कि खेल केवल पदक जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य जैसे गुणों को विकसित करने के लिए है। इसलिए स्कूल के बच्चों को खेलों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है।
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