फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Resolve pending cases regarding electoral roll revision within the stipulated timeframe: Srinivas

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लंबित मामलों का समयसीमा में करें निपटारा : श्रीनिवास

Thu, 15 Oct 2026 05:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:19 PM IST
विज्ञापन
Resolve pending cases regarding electoral roll revision within the stipulated timeframe: Srinivas
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

पानीपत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारियों की स्थिति जानते हुए निर्धारित समयसीमा में सभी कार्य पूरा करने और लंबित मामलों के निपटान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान मंडल आयुक्त हेमा शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्ध व त्रुटिरहित होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक लंबित प्रकरण की गंभीरता से जांच कर समयबद्ध समाधान करने और कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त दावों व आपत्तियों का पारदर्शी और नियमानुसार निपटारा करने के आदेश दिए। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने में कोई बाधा न आए और अपात्र प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाया जाए, ताकि अंतिम प्रकाशन से पूर्व सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed