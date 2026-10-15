Panipat News: जीटी रोड पर बंद सिग्नल लाइटें बढ़ा रहीं हादसों का खतरा, जाम से भी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। जीटी रोड पर कई जगह सिग्नल लाइटें बंद होने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। सेक्टर 13-17 और अनाज मंडी समेत कई स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार लंबा जाम लग जाता है। जाम के कारण एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को भी रास्ता मिलने में दिक्कत होती है।लोगों का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। वाहन चालक रमेश, रामकुमार और विनोद ने बताया कि सिग्नल लाइटें बंद होने से वाहन चालक असमंजस में रहते हैं और हादसों की आशंका बनी रहती है।इन स्थानों पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने से जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या बनी हुई है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द सिग्नल लाइटें ठीक कराने और जरूरत के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की मांग की है।जीटी रोड पर बंद पड़ी सिग्नल लाइटों की समस्या से संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही समाधान कराया जाएगा। यातायात सुचारू रखने और राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी से बचाने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है।सुरेश सैनी, डीएसपी, यातायात, पानीपत11, 12