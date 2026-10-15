Panipat News: दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, पति समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। मनाना गांव विवाहिता ने अपने पति, ससुर, सास और देवर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर समालखा थाना पुलिस ने पति अभिलाष, ससुर महाबीर, सास भतेरी और देवर रोहित निवासी निंबरी गांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी दो अप्रैल 2013 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अभिलाष के साथ हुई थी। शादी में उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दान-दहेज दिया था। शादी के बाद उसके दो बेटे लक्की उर्फ योगेश और जयदीप है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने कम दहेज लाने के ताने देने शुरू कर दिए और छोटी-छोटी बातों को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे।पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले उस पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाते थे। जब वह अपने माता-पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देती तो आरोपी गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट करते और कमरे में बंद कर देते थे। आरोप है कि उसे कई-कई दिनों तक खाना भी नहीं दिया जाता था। ससुराल वाले उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे। अन्नु ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं लाने पर उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी।समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि दहेज प्रताड़ित के आरोप में शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है।