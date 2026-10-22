फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Provided information about financial markets and career opportunities.

Panipat News: वित्तीय बाजार और कॅरिअर के अवसरों की जानकारी दी

Thu, 22 Oct 2026 05:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 05:02 PM IST
विज्ञापन
Provided information about financial markets and career opportunities.
आईबी कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में विद्या​र्थियों को जानकारी देते मुख्य वक्ता शुभम। संस्थान
पानीपत। जीटी रोड स्थित आईबी कॉलेज में वीरवार को वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग ने बाजार, कॅरिअर और वित्तीय स्वतंत्रता विषय पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें करीब 96 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता शुभम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) प्रमाणन की जानकारी देते हुए बताया कि इससे इक्विटी रिसर्च, ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार जैसे क्षेत्रों में कॅरिअर बनाने में मदद मिल सकती है। कार्यशाला में विद्यार्थियों को निवेश, वित्तीय साक्षरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए किताबी ज्ञान के साथ वित्तीय समझ और व्यावहारिक कौशल भी जरूरी हैं।
विज्ञापन

12
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed