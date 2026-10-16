Panipat News: जगन्नाथ मंदिर से निकली बरात, धुनों पर झूमे श्रद्धालु

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पानीपत। श्री रामलीला कमेटी देवी मंदिर की ओर से वीरवार शाम छह बजे जगन्नाथ मंदिर से राम बरात निकाली गई। इसमें श्रीराम दरबार और विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। बरात का शुभारंभ प्रभु की आरती और दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। बैंड-बाजे और ढोल की धुन पर श्रद्धालु जमकर झूमे।शोभायात्रा में प्रभु श्रीराम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी शामिल हुए। बाबा श्याम, भोले बाबा और गणेश महाराज की मनमोहक झांकियों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।कमेटी के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। कमेटी प्रधान आदर्श गुप्ता ने बताया कि राम बारात में विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियों के माध्यम से धार्मिक माहौल बना रहा।