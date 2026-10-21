Panipat News: ज्ञान मानसरोवर में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी तेज, एडीसी को बनाया नोडल अधिकारी

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। हरियाणा दिवस पर थिराना स्थित ज्ञान मानसरोवर के रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी हैं। कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बुधवार को जिला सचिवालय में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को समयसीमा में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए।उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम से संबंधित सभी जरूरी तैयारियां 26 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाएं। आयोजन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी अध्यक्षता में समन्वय समिति भी गठित की गई है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे।हेलीपैड और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यानमतलौडा अनाज मंडी और थिराना में हेलीपैड बनाने के लिए निर्धारित स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त ने हेलीपैड और मुख्य कार्यक्रम स्थल के आसपास साफ-सफाई, बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। यातायात सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने और प्रमुख मार्गों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाने को भी कहा गया, ताकि आमजन और कार्यक्रम में आने वाले लोगों को परेशानी न हो।पेयजल, शौचालय और सफाई की व्यवस्थाजनस्वास्थ्य विभाग को मतलौडा अनाज मंडी में दो और थिराना में चार मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने, आवारा पशुओं को नियंत्रित करने और आसपास के क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा गया। क्षेत्र की फैक्ट्रियों को भी प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने के लिए सूचित किया गया है।एंबुलेंस, डॉक्टर और दमकल की टीमें रहेंगी तैयारस्वास्थ्य विभाग को आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस और डॉक्टरों की टीमें तैयार रखने के निर्देश दिए गए। दमकल विभाग को अग्निशमन गाड़ियों और जरूरी उपकरणों के साथ मुस्तैद रहने को कहा गया। इसके साथ ही निर्बाध बिजली आपूर्ति, कार्यक्रम स्थल पर हाई-स्पीड वाई-फाई और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक में एसडीएम मनदीप कुमार, एसडीएम समालखा अमित कुमार, एसडीएम इसराना नवदीप नैन, जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह, नगराधीश टीनू पोसवाल, जेल अधीक्षक संजीव कुमार, ईओ प्रतीक हुड्डा और डीआईपीआरओ डॉ. सुनील बसताड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।