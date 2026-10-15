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Panipat News: जिलास्तरीय फेंसिंग में प्रज्ञान, अवनी और यश ने मारी बाजी

Thu, 15 Oct 2026 05:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:24 PM IST
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Pragyan, Avani, and Yash emerge victorious in district-level fencing
संवाद न्यूज एजेंसी
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समालखा। पट्टीकल्याणा स्थित अपोलो इंटरनेशनल स्कूल में जिला फेंसिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित जिलास्तरीय फेंसिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभा और फुर्ती का प्रदर्शन किया।
जिला फेंसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर आर्य मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ चरित्र निर्माण भी होता है। उन्होंने खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
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प्रतियोगिता के परिणाम
सब-जूनियर लड़कों का सेबर: प्रज्ञान प्रथम।
लड़कियों का सेबर: अवनी प्रथम, कोमल द्वितीय।
जूनियर लड़कों का ईपी: यश प्रथम, शुभम द्वितीय, हार्दिक और चिराग संयुक्त रूप से तृतीय।
जूनियर लड़कों का सेबर: वंश प्रथम।
लड़कियों का ईपी: नैंसी प्रथम, गरिमा द्वितीय, रिया तृतीय।
लड़कियों का सेबर: स्नेहा प्रथम, खुशबू द्वितीय, मानवी तृतीय।
इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव संजीव त्यागी, सौरभ आर्य, स्कूल प्रिंसिपल अलका टंडन, एडमिन विकास अरोड़ा, कोच नरेंद्र लठवाल, मनोज छौक्कर और खुशी मौजूद रहे।
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