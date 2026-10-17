Panipat News: आज यहां रहेगी बिजली आपूर्ति बाधित

पानीपत। शहर और आसपास के गांवों में बिजली मरम्मत कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। बिजली निगम अधिकारियोंं ने बताया कि सब स्टेशन 132 केवी इसराना के 11 केवी आदित्य इंडस्ट्रीज, मांडी रोड, पूठर रोड, एनसी कॉलेज, इसराना रोड, परढ़ाना, बलाना, बिजावा, पलड़ी, शाहपुर, लाखू बुआना और कैथ में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी नारा के 11 केवी नारा रोड, जोशी रोड, अलुपुर, नैन, मतलौडा, भालसी, अदियाना, मां भनभौरी इंडस्ट्रीज और माजरा में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 132 केवी छाजपुर के 11 केवीसनौली, कुराड़ रोड और धनसौली में 11 से शाम को तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 220 केवी नैन 11 केवी ग्रोवर भाऊपुर इंडस्ट्रीज, कारद, शिव मंदिर और भाऊपुर में सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।