फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Pace of PR paddy procurement and lifting is slow.

Panipat News: पीआर धान की खरीद और उठान की रफ्तार धीमी

Fri, 09 Oct 2026 03:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:18 AM IST
विज्ञापन
Pace of PR paddy procurement and lifting is slow.
पानीपत। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक बढ़ने के साथ ही पीआर धान की खरीद और उठान की समस्या किसानों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। मंडियों में पहुंची फसल के मुकाबले खरीद और उठान की रफ्तार अब भी धीमी है।
विज्ञापन

खरीद नहीं होने से किसानों की फसल खुले में पड़ी है, वहीं उठान में देरी के कारण भुगतान भी अटका हुआ है। दूसरी ओर, राइस मिलर्स के पूरी तरह सक्रिय नहीं होने और नमी का हवाला देकर खरीद से बचने की शिकायतों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।पानीपत और बाबरपुर मंडियों में अब तक पीआर धान की कुल आवक 1744.4 मीट्रिक टन हो चुकी है। इसमें से 946.5 मीट्रिक टन की खरीद हुई है, जबकि 797.9 मीट्रिक टन धान खरीद से वंचित है। वीरवार को 495.7 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा और 442.4 मीट्रिक टन की खरीद हुई। अब तक खरीदे गए धान में से 400 मीट्रिक टन का ही उठान हो पाया है।
विज्ञापन

ऐसे में 546.5 मीट्रिक टन खरीदा हुआ धान भी उठान का इंतजार कर रहा है। पिछले साल इसी तिथि तक पानीपत और बाबरपुर मंडियों में पीआर धान की आवक 4619.9 मीट्रिक टन थी, जबकि इस बार यह 1744.4 मीट्रिक टन है। किसानों गणपत व सुभाष का कहना है कि उनकी काफी फसल मंडियों में खुले में पड़ी है। बारिश होने पर धान भीगने से गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed