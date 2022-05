{"_id":"628b19630f80785ebb387a85","slug":"one-died-after-wall-collapsed-in-thunderstorm-in-panipat","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panipat News: आंधी-तूफान में गिरी निर्माणाधीन इमारत की दीवार, झुग्गी में सो रहे युवक की मौत, दो बच्चे गंभीर ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 23 May 2022 10:49 AM IST