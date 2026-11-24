Panipat News: हवन में आहुति डाल परिवार की खुशहाली के लिए की प्रार्थना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 05:02 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 05:02 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। सेक्टर-12 स्थित आर्य समाज में मंगलवार को सुबह हवन हुआ। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आहुति डालकर परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसके बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया।
प्रधान आर्य सुरेश मलिक ने बताया कि लोगों ने हवन में आहुति डालकर परिवार और देश की समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विशेष पूजा की गई। पूजा के बाद सबको प्रसाद दिया गया। फिर महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया और भगवान की महिमा का गुणगान किया। हवन कार्यक्रम में बुजुर्गों के साथ युवाओं व बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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पानीपत। सेक्टर-12 स्थित आर्य समाज में मंगलवार को सुबह हवन हुआ। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आहुति डालकर परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसके बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया।
प्रधान आर्य सुरेश मलिक ने बताया कि लोगों ने हवन में आहुति डालकर परिवार और देश की समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विशेष पूजा की गई। पूजा के बाद सबको प्रसाद दिया गया। फिर महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया और भगवान की महिमा का गुणगान किया। हवन कार्यक्रम में बुजुर्गों के साथ युवाओं व बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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