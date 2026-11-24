पानीपत। सेक्टर-12 स्थित आर्य समाज में मंगलवार को सुबह हवन हुआ। इसमें आस-पास के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आहुति डालकर परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसके बाद महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया।प्रधान आर्य सुरेश मलिक ने बताया कि लोगों ने हवन में आहुति डालकर परिवार और देश की समृद्धि व शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद विशेष पूजा की गई। पूजा के बाद सबको प्रसाद दिया गया। फिर महिला भजन मंडली ने भजन-कीर्तन किया और भगवान की महिमा का गुणगान किया। हवन कार्यक्रम में बुजुर्गों के साथ युवाओं व बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।